أول تعليق من محمد النني بعد نهاية معسكر منتخب مصر

وجه اللاعب محمد النني رسالة شكر للاعبي المنتخب والجهاز الفني بعد نهاية معسكر منتخب مصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب النني :"⁨ ⁨ الحمد لله علي ختام المعسكر بشكل جميل ورائع حابب اشكر كل اللعيبة والجهاز الفني والاداري علي المجهود والأداء والاحترافية في التعامل وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جي ".



وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

كان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.