بعد استبعاده المستمر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات الجماعية

عاد أحمد عبدالقادر للتدريبات الجماعية وشارك في مباراة الأهلي الودية ضد شبابه أمس.

ويعقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع عبدالقادر خلال الفترة المقبلة لتحديد موقفه.

وهناك عروض من الدوري الليبي وصلت لعبد القادر ووليد صلاح الدين قرر الجلوس مع اللاعب وفتح ملف التجديد معه.

اللاعب أبلغ مسؤولي الأهلي أنه جاهز للجلوس معهم ولكن بعد معرفة موقفه من الحصول على فرصة في المباريات الفترة المقبلة.

وينوي الأهلي بيع عبدالقادر في يناير في حال عدم تجديد عقده لعدم منح اللاعب الفرصة بالرحيل مجانًا نهاية الموسم والاستفادة المادية من بيعه.