اجتماع لإعداد لائحة وحدة التميز الحكومي بجامعة الوادي الجديد

عقدت جامعة الوادي الجديد اجتماعًا بمكتب الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة إعداد لائحة وحدة التميز الحكومي بالجامعة، وذلك بحضور مقيمي الجامعة،

ويهدف الاجتماع إلى وضع الأسس والمعايير التي تنظم عمل وحدة التميز الحكومي، باعتبارها أداة استراتيجية لدعم التطوير المؤسسي وضمان استدامة جهود التحسين في مختلف قطاعات الجامعة الأكاديمية والإدارية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما ناقش الحضور ملامح اللائحة المقترحة وآليات متابعة الأداء وتحديد مؤشرات التميز، فضلًا عن تعزيز دور الكوادر الجامعية وتأهيلها لقيادة مسيرة التطوير، بما يعزز قدرة الجامعة على المنافسة محليًا ووطنيًا.

ياتي ذلك في إطار سعيها لترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتعزيز مكانتها بين الجامعات المصرية، وبناءً على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة