«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
برلمان

عقوبة ممارسة أنشطة تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم

محمد الشعراوي

فرض تعديلات  قانون 87 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه.

تتمحور فلسفة القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

أهداف القانون

كما يهدف القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

ونصت التعديلات علىى غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه حال ممارسة أي نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص.

ونصت المادة (45) على:  يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة.
وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود. 

قانون الثروة المعدنية الثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة معامل تحاليل الصخور خامات المناجم والمحاجر

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

واشنطن ونيقوسيا تبحثان الأولويات المشتركة خلال رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

روسيا: طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية "مبرر"

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

