أخبار السيارات | لوتس إيفايا 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم .. 5 سيارات SUV زيرو بمتوسط مليون جنيه في مصر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

صيانة السيارات تعد من الأمور الحيوية التي يجب على كل مالك لسيارة الاهتمام بها بشكل كبير، وإذا لم يتم الاهتمام بصيانة السيارة بشكل دوري ، فإنها ستتعرض للتآكل والأعطال بشكل أسرع وبدون سابق إنذار .

أعلنت شركة لوتس البريطانية عن طرازها الجديد كليا إيفايا 2026، والذي يرسخ مكانته كأسرع وأقوى سيارة كهربائية على الإطلاق، ليعيد تعريف مفهوم الهايبركار في العصر الحديث، حيث سيقتصر إنتاجها على 130 نسخة فقط، ما يمنحها ندرة وقيمة استثنائية في سوق السيارات الفاخرة.

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% سيكون له تأثير إيجابي مباشر على سوق السيارات المصري، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من عمليات شراء السيارات تتم عبر التمويل البنكي، ما يجعل تكلفة القروض عنصرا حاسما في قرارات الشراء.

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.