لتظل نكهتها الصيفية .. أفضل طرق تخزين المانجو

مع قرب انتهاء موسم المانجو، تبحث الكثير من الأسر عن طرق فعّالة للحفاظ على هذه الفاكهة الذهبية اللذيذة لأطول فترة ممكنة دون أن تفقد مذاقها المميز.

خبراء التغذية ينصحون بترك المانجو غير الناضجة في درجة حرارة الغرفة حتى تستوي، مع إمكانية وضعها داخل أكياس ورقية لتسريع عملية النضج، بينما تُحفظ الثمار الناضجة في الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام.

أما لعشاق الاحتفاظ بالمانجو طوال العام، فالحل الأمثل هو التفريز. حيث يمكن تقشير الثمار وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة، ثم حفظها في أكياس محكمة داخل الفريزر، لتظل صالحة لعدة أشهر وتُستخدم لاحقًا في إعداد العصائر والحلويات. كما يمكن تخزين المانجو كـ"بيوريه" بعد ضربها في الخلاط، وهي طريقة مفضلة لتحضير العصائر السريعة أو إضافتها لوصفات الآيس كريم.

بهذه الطرق، يمكن الاستمتاع بمذاق المانجو المميز حتى بعد انتهاء موسمها، لتبقى حاضرة على موائد المصريين على مدار العام.