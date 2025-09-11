الصداع.. جرس انذار لامراض اخري تفاصيل

يعد الصداع من أكثر الأعراض شيوعًا بين الناس، غير أن الأطباء يؤكدون أنه في كثير من الأحيان ليس مجرد حالة عابرة، بل جرس إنذار يبعثه الجسم للتنبيه إلى وجود مشكلة كامنة.

فقد ينشأ الصداع نتيجة الإرهاق، قلة النوم، الجفاف، أو التوتر النفسي، كما قد يكون مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم، ضعف النظر، التهابات الجيوب الأنفية أو حتى أمراض أكثر خطورة في الجهاز العصبي.



ويحذر المختصون من إهمال الصداع المتكرر أو الشديد، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل الدوخة، اضطراب الرؤية، القيء أو فقدان التوازن، حيث يستوجب الأمر مراجعة الطبيب على الفور.



ويخلص الأطباء إلى أنّ الصداع ليس مجرد ألم، بل رسالة من الجسم ينبغي الإصغاء إليها بعناية.