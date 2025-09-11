تعليم الإسكندرية: القيادة السياسية تضع التعليم الفني على رأس الأولويات

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية الدكتور محمد فاروق عبد النعيم موجه عام التعليم الزراعى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور المهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفني بالمديرية لتقديم الشكر للجهود المبذولة في الارتقاء بالتعليم الفنى بمدارس الإسكندرية.

وقال مدير المديرية أن القيادة السياسية تضع التعليم الفني على رأس قائمة الأولويات لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل لتخريج فني ماهر محب لوطنه مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعالمي ، وقامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز التي تمنح الطلاب شهادات دولية في شتى التخصصات والمجالات ، كما يتم تدريس منهج الجدارات بمدارس التعليم الفني لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي الميداني وربطه باحتياجات سوق العمل.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف الاهتمام بالتعليم الفني بشتى نوعياته (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج) .