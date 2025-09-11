الاتحاد المصري للغرف السياحية يبحث استضافة القاهرة لمؤتمر الروتاري الدولي

في إطار جهود الاتحاد المصري للغرف السياحية لجذب المزيد من المؤتمرات الدولية وتنشيط سياحة المؤتمرات والحوافز، استقبل الاتحاد اللجنة الرسمية من منظمة الروتاري الدولي برئاسة شانون واتسون , وذلك خلال زيارتهم إلى مصر لتفقد الإمكانيات المتاحة لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للروتاري لعام 2029 أو 2031.

الاتحاد المصري للغرف السياحية

كان في استقبال الوفد كل من الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ومن مجلس إدارة غرفة السياحة كل من كريم محسن وكريم المنباوي وتامر الشاعر ، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد.



وقد رافق الوفد كل من الدكتورة ميان رسلان المحافظ السابق لاتحاد روتاري مصر ورئيس لجنة ملف مؤتمر الروتاري الدولي بالقاهرة , محمد دلاور المحافظ السابق ومستشار لجنة الملف وممثل الروتاري في الجامعة العربية، وأيمن نزيه محافظ سابق , حيث تناولت المناقشات الملف المقدم من اتحاد روتاري مصر بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية والغرف المعنية، والذي يستعرض استعداد مصر الكامل لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير.



واستعرض الجانبان ما تتميز به مصر من إمكانيات سياحية وثقافية وترفيهية متفردة نالت استحسان أعضاء اللجنة، خاصة وأن مثل هذه المؤتمرات الدولية تساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة المؤتمرات والحوافز عالميًا.



كما تمت مناقشة آليات تسهيل دخول أكثر من 20 ألف مشارك متوقع من مختلف دول العالم، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتأشيرات، وتجهيز برامج سياحية متنوعة للوفود ومرافقيهم.



وكان الوفد قد قام بجولة تفقدية في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات قبل الاجتماع، حيث أعربوا عن إعجابهم بالتجهيزات المتطورة للمركز. كما تم بحث إمكانية تخصيص مكتب في مطار القاهرة الدولي لتيسير إجراءات استقبال الضيوف، إلى جانب توفير خدمات النقل السياحي الحديثة لراحة المشاركين.



جدير بالذكر أن هناك عدة مدن وعواصم عالمية تتنافس مع مصر على استضافة المؤتمر وهي " برشلونة ودبلن ودلهي " ، على أن يتم حسم الوجهة مبدئيًا خلال الاجتماع السنوي للروتاري المقرر انعقاده في يناير المقبل. وفي حال ترجيح كفة مصر، ستتولى اللجنة المعنية بدء الترتيبات بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، على أن يتم الإعلان عن الجهة المنظمة للمؤتمر قبل عام من انعقاده.



ويؤكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أن استضافة هذا الحدث الدولي يمثل إضافة قوية للاقتصاد والسياحة المصرية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مكانة مصر وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات العالمية فضلا عن كونه أداة ترويجية قوية تساهم في زيادة أعداد السائحين في السنوات التالية لانعقاد المؤتمر.