وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الاتحاد المصري للغرف السياحية يبحث استضافة القاهرة لمؤتمر الروتاري الدولي

الاتحاد المصري للغرف السياحية
الاتحاد المصري للغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

في إطار جهود الاتحاد المصري للغرف السياحية لجذب المزيد من المؤتمرات الدولية وتنشيط سياحة المؤتمرات والحوافز، استقبل الاتحاد اللجنة الرسمية من منظمة الروتاري الدولي برئاسة شانون واتسون , وذلك خلال زيارتهم إلى مصر لتفقد الإمكانيات المتاحة لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للروتاري لعام 2029 أو 2031.

الاتحاد المصري للغرف السياحية 

كان في استقبال الوفد كل من الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ومن مجلس إدارة غرفة السياحة كل من كريم محسن وكريم المنباوي وتامر الشاعر ، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد.

وقد رافق الوفد كل من الدكتورة ميان رسلان المحافظ السابق لاتحاد روتاري مصر ورئيس لجنة ملف مؤتمر الروتاري الدولي بالقاهرة , محمد دلاور المحافظ السابق ومستشار لجنة الملف وممثل الروتاري في الجامعة العربية، وأيمن نزيه محافظ سابق , حيث تناولت المناقشات الملف المقدم من اتحاد روتاري مصر بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية والغرف المعنية، والذي يستعرض استعداد مصر الكامل لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير.

واستعرض الجانبان ما تتميز به مصر من إمكانيات سياحية وثقافية وترفيهية متفردة نالت استحسان أعضاء اللجنة، خاصة وأن مثل هذه المؤتمرات الدولية تساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة المؤتمرات والحوافز عالميًا.

كما تمت مناقشة آليات تسهيل دخول أكثر من 20 ألف مشارك متوقع من مختلف دول العالم، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتأشيرات، وتجهيز برامج سياحية متنوعة للوفود ومرافقيهم.

وكان الوفد قد قام بجولة تفقدية في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات قبل الاجتماع، حيث أعربوا عن إعجابهم بالتجهيزات المتطورة للمركز. كما تم بحث إمكانية تخصيص مكتب في مطار القاهرة الدولي لتيسير إجراءات استقبال الضيوف، إلى جانب توفير خدمات النقل السياحي الحديثة لراحة المشاركين.

جدير بالذكر أن هناك عدة مدن وعواصم عالمية تتنافس مع مصر على استضافة المؤتمر وهي " برشلونة ودبلن ودلهي " ، على أن يتم حسم الوجهة مبدئيًا خلال الاجتماع السنوي للروتاري المقرر انعقاده في يناير المقبل. وفي حال ترجيح كفة مصر، ستتولى اللجنة المعنية بدء الترتيبات بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، على أن يتم الإعلان عن الجهة المنظمة للمؤتمر قبل عام من انعقاده.

ويؤكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أن استضافة هذا الحدث الدولي يمثل إضافة قوية للاقتصاد والسياحة المصرية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مكانة مصر وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات العالمية فضلا عن كونه أداة ترويجية قوية تساهم في زيادة أعداد السائحين في السنوات التالية لانعقاد المؤتمر.

الاتحاد المصري للغرف السياحية المصرى للغرف السياحية مصر روتاري نادي روتاري

