بعد انضمامه إلى ميلان.. رابيو يودع جماهير مارسيليا برسالة مؤثرة

ودع أدريان رابيو جماهير نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد انضمامه إلى صفوف إيه سي ميلان الإيطالي.

وكتب رابيو عبر حسابه على إنستجرام: “أعزائي جماهير مارسيليا، قبل أن أبدأ مغامرتي الجديدة في ميلان، أردت أن أوجّه إليكم هذه الكلمات، منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدمي مارينيان، لم تلتفتوا إلى ماضيّ الباريسي، بل استقبلتموني كأحد أبناء مارسيليا، واحتضنتموني حتى آخر يوم لي في الفريق”.

وأضاف: “طوال الموسم، كنتم السند الحقيقي. لم تبخلوا عليّ بالتشجيع والدعم والهتاف، وكان حضوركم طاغيًا في كل لحظة، شعرت حقًا بذلك الشغف الجارف، وتلك الروح الفريدة التي تميّز هذه المدينة وناديها العظيم، وتجعل من مارسيليا مكانًا لا يشبه أي مكان آخر في فرنسا”.

وتابع:" لن أنسى أبدًا أجواء ملعب الفيلودروم، الهتافات، العروض الجماهيرية، لن أنسى فرحة الانتصارات وخصوصًا الشعور الذي لا يوصف عندما أُسجّل على هذا الملعب".

وختم: “كان شرفًا كبيرًا لي أن أرتدي قميص الأولمبيك وأن أدافع عن ألوانكم، شكرًا لكم”.