محافظات

جمعية الأورمان تسلم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بقنا

جمعية الأورمان تسلم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بقنا
أ ش أ

سلمت جمعية الأورمان 168 جهازا تعويضيا وكرسي متحرك للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة قنا على مدار الشهور السابقة، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية.


جاء ذلك في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.


وقال مجدي نجيب فهيم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا، إن تسليم ال 168 الطرف الصناعى والكرسي المتحرك جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.


وأوضح فهيم أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة قنا، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء. 


من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع قنا وتم تسليمهم الاجهزة التعويضية بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.


وأضاف أن الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.

