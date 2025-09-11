تعميم زراعة التنين والصبّار الأملس بمبادرات تدريب وتمويل بالوادي الجديد

بدأت مديرية الزراعة في الوادي الجديد، خطوات تنفيذية لتوسيع زراعات غير تقليدية ذات عائد اقتصادي مرتفع، في مقدمتها فاكهة التنين -دراجون فروت- والصبّار الأملس، مع برنامج تدريب مكثّف لشباب الخريجين ودعم فني مستمر من مركز البحوث الزراعية، فضلا عن مسارات تمويل ميسّرة ومحفظة مشروعات مكمّلة في الثروة الحيوانية والحرير الطبيعي.

"فاكهة التنين".. مشروع مربح وقليل الاحتياج للمياه

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إنّ زيارة ميدانية أظهرت وجود مزرعة تجارية لفاكهة التنين في مركز الفرافرة، وأشار إلى رصد نحو 35 فدانًا مزروعة بالفعل بفاكهة استوائية عالية القيمة، قبل أن يوضح أنّ مساحة المزرعة محل المتابعة تصل حاليًا إلى نحو 75 فدانًا.

وأضاف أنّ الإنتاج يُصدَّر بالكامل، وأنّ الكيلو كان يُباع سابقًا بنحو 750 جنيهًا، ويُباع من المزرعة حاليًا في حدود 350 جنيهًا.

وشدّد المرسي، على الجدوى المائية للمحصول؛ إذ لا يحتاج كميات كبيرة من المياه نظرًا لسطحية الجذور في نحو 30 سم، موضحًا أنّ بئرًا واحدًا يمكنه ريّ ما يصل إلى 500 فدان وفق النظم المقترحة، مع اعتماد نظام تربية على أسلاك شبيه بكروم العنب لضمان كفاءة النمو والإنتاج.

وأضاف المرسي، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أطلق مطلع الأسبوع الماضي، مبادرة محلية لتعميم زراعة فاكهة التنين والصبّار الأملس على مستوى مراكز المحافظة كافة، مع تخصيص مساحات في كل مركز تُسلَّم ضمن مشروعات صغيرة لشباب الخريجين، وتوفير مياه الريّ والشتلات والإشراف الفني حتى تسليم مزارع جاهزة للتشغيل.