سمير ماجول: تعزيز التعاون بين مصر وتونس لتحقيق استثمار مشترك

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
منار عبد العظيم

أكد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على أهمية تقوية العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر. وأشار إلى أن المحادثات بين البلدين تناولت العديد من القضايا المهمة، أبرزها دعم القطاع الخاص وتوسيع التعاون في مجالات الزراعة، التجارة والصناعة.

وأوضح ماجول أن تونس تسعى للاستثمار في مصر، مشيدًا بما تحقق من استثمار مشترك بين البلدين حتى الآن. كما دعا رجال الأعمال المصريين للاستثمار في تونس، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة يجب استغلالها لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد ماجول على ضرورة تبني آلية جديدة لدفع التعاون الثنائي إلى "قفزة نوعية"، بما يشمل توفير مناخ مناسب للاستثمار. وأضاف أن حرية التنقل والعمل بين البلدين يجب أن تكون دون استثناء، مع تسهيل عملية التمويل.

وفيما يخص التحديات الاقتصادية، أكد ماجول أهمية دعم الحكومات العربية لتعزيز الشراكات بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة. كما أشاد باقتصاد مصر وصمودها في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى سعي تونس أيضًا لتحسين مناخ الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفي ختام تصريحاته، أكد ماجول على أهمية التعاون في مجالات النقل والجمارك، وتسهيل تدفق البضائع بين البلدين دون قيود.

مصر وتونس مصر تونس العلاقات بين مصر وتونس

