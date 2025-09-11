بيان تحذيري لواضعي اليد علي أراضي طرح النهر في المنوفية

أصدر مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية بيانات تحذيرية من ارتفاع منسوب مياه النيل وذلك لأصحاب أراضي طرح النهر.

وقال بيان مدينة اشمون، أن هناك احتمالية امتداد تصرفات زائدة بمجرى نهر النيل ، مما يتبعه ارتفاع منسوب المياه ،والذي قد يؤدي إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي للمجرى والمتعدى عليه من واضع اليد والخاضعة للقانون رقم 12 لسنه 1984 بشأن ضوابط حق الانتفاع من الأراضي التابعة لوزارة الري والموارد المائية والواقعة بدائرة المركز .

وناشد مجلس المدينة المواطنين واضعى اليد على أراضي طرح النهر أخذ الحيطة والحذر والاحتياطات اللازمة وسرعة إزالة المزروعات على جانبي المجرى خشية إتلافها تحسبا لارتفاع مناسيب المياه بفرعي رشيد ودمياط وحرصا على الصالح العام.