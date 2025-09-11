قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تُصدر فيلم "أمير الخرائط" ضمن سلسلة أفلام “عارف”

فيلم امير الخرائط
فيلم امير الخرائط
أحمد بسيوني

أصدرت مكتبة الإسكندرية، ضمن سلسلتها الوثائقية القصيرة "عارف... أصلك مستقبلك"، فيلمًا جديدًا بعنوان "أمير الخرائط: المجموعة الكمالية". 

يسلط الفيلم الضوء على موسوعة الأمير يوسف كمال الفريدة، والتي تُعد إرثًا جغرافيًا وتاريخيًا لا مثيل له، حيث جمعت خرائط مصر وإفريقيا عبر العصور.

يعرض الفيلم هذه الموسوعة الفريدة، ويكشف عن العبقرية الشغوفة للأمير يوسف كمال. لقد كان عاشقًا لمصر، رحالة، ومكتشفًا للآثار، ومحبًا للفنون، ومؤسسًا لمدرسة الفنون الجميلة عام 1905، وسياسيًا وطنيًا شارك في نداء الأمة إبان ثورة 1919. فعلى مدار ما يقرب من 13 عامًا، جاب الأمير أروقة أعرق المكتبات والمتاحف العالمية في باريس ولندن والفاتيكان وفيينا وبرلين وليدن، ليجمع كل الخرائط التي توثق تطور جغرافية مصر وإفريقيا وحوض النيل من عصور ما قبل بطليموس وحتى بداية عصر النهضة الأوروبية.

يأتي هذا الفيلم ضمن جهود مكتبة الإسكندرية الدؤوبة لتوثيق التراث الثقافي والتاريخي الغني لمصر، وإتاحته للجمهور في قالب جذاب ومُلهم، بهدف تعزيز الوعي بالهوية والتاريخ المشترك، وإبراز كيف تحكي صفحات التاريخ والخرائط أعظم القصص عن شخصيات استثنائية وعن قارات بأكملها.

يمكن الاستمتاع بمشاهدة الفيلم من خلال قناة مكتبة الإسكندرية على اليوتيوب أو على الموقع الرسمي للمشروع من خلال الروابط التالية: https://reels.cultnat.org

https://youtu.be/Ngs70qb-DiA?si=MARsQdWSqPNtsGj1

الاسكندرية امير الخرائط مكتبة الاسكندرية عارف أحمد زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل

تيسير مطر: غضب المصريين سينفجر لحظة اقتراب شخص أو كيان من حدود أرضهم

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي

مصر القومي: القمة العربية الطارئة بالدوحة رسالة للرد على الاعتداء الإسرائيلي

النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب

نائبة: ما حدث في قطر استهداف لسيادة كل دولة عربية وآن الأوان للانتقال من الإدانة إلى الرد العربي الجماعي

بالصور

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد