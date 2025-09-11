صبحي يتابع عملية التطوير بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عملية التطوير لمراكز الشباب التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى إحداث طفرة شاملة في البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطن المصري. وذلك ضمن إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وضمان تحقيق أهداف المبادرة وتقديم خدمات متكاملة للنشء والشباب، مؤكدا أن مبادرة “حياة كريمة” تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية، وتدلل على الاهتمام الواضح من قبل القيادة السياسية بأبناء مصر والارتقاء بحياته.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب المدرجة ضمن المبادرة تشهد عملية تطوير شاملة لا تقتصر فقط على البنية التحتية، بل تمتد لتشمل توفير كافة الخدمات والأنشطة التي تسهم في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته. حيث تم في المرحلة الأولى من المبادرة تطوير وإنشاء ما يقرب من 987 مركز شباب في 20 محافظة.