انفراج أزمة أدوية الفشل الكلوي.. استقرار الأسواق والمخزون يكفي الأشهر المقبلة
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن تفكيك بنية حماس في غزة
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام هايتي في كأس العالم بالدوحة

إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين 2025، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، حيث يلتقي الفراعنة الصغار مع منتخب هايتي في افتتاح مشوارهم ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتُقام مباراة مصر وهايتي اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب رقم 5 بمنطقة أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وهايتي

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المالكة الحصرية لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

استقر المدير الفني أحمد الكاس على القائمة النهائية للفريق، التي ضمت 23 لاعبًا إلى جانب لاعبين في قائمة الانتظار، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

في خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

في خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

في خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

في قائمة الانتظار: عمار محمد السيد، سيف الجبالي.

يأتي منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات هايتي، فنزويلا، وإنجلترا، في مجموعة قوية تشهد صراعًا مبكرًا على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الناشئين

الثلاثاء 4 نوفمبر – 3:30 عصرًا: مصر × هايتي.

الجمعة 7 نوفمبر – 3:30 عصرًا: مصر × فنزويلا.

الإثنين 10 نوفمبر – 5:45 مساءً: مصر × إنجلترا.

تاريخ مشاركات مصر في كأس العالم للناشئين

تُعد هذه النسخة هي الثالثة في تاريخ مشاركة منتخب مصر للناشئين في المونديال، بعد نسختي 1987 في كندا و1997 في مصر، وتأتي بعد غياب دام 28 عامًا عن الظهور العالمي في هذه الفئة العمرية.

في المشاركة الأولى عام 1987 بكندا، ودّع الفراعنة البطولة من دور المجموعات بعدما حقق فوزًا وحيدًا على كندا بثلاثية نظيفة، بينما خسر أمام قطر (0-1) وإيطاليا (0-1).

وفي النسخة الثانية التي استضافتها مصر عام 1997، قدّم المنتخب أداءً مميزًا، حيث تخطى دور المجموعات بعد فوزه على ترينيداد وتوباجو (3-2)، وتعادله مع كل من تشيلي (1-1) وألمانيا (1-1)، ليتأهل إلى ربع النهائي في المركز الثاني خلف الماكينات الألمانية، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام إسبانيا بنتيجة (2-1).

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر بطولة كأس العالم للناشئين بطولة كأس العالم كأس العالم للناشئين قطر

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

