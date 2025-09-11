قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أولى جلسات الاستماع لشباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، فعالياتها، ونظمت صباح اليوم جلسة موسعة بحضور عدد من شباب الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، في إطار الاستماع لجميع الأفكار والمقترحات حول خارطة الطريق وتطوير المنظومة الإعلامية بما يضمن الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وبما يمكن  الإعلام المصري من أداء رسالته على الوجه الأكمل.

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول وضع خارطة طريق صحفية وإعلامية تواكب مستحدثات العصر.

حضر اللقاء، علاء ثابت، وكيل الهيئة، عمرو الخياط ود. سامح محروس، عضوا الهيئة،  د. أحمد مختار، مستشار الهيئة للاستثمار والمشروعات.

أدار الجلسة الإعلامي، حمدي رزق، عضو الهيئة، بحضور د. محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، د. أسامة السعيد، رئيس تحرير الأخبار، أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية، وليد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار، د. أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

في بداية الجلسة، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، بالحضور وأكد أن  المؤسسات الصحفية القومية غنية بشبابها وكوادرها الماهرة، وأشار إلى أنه تم تنظيم العديد من الجلسات وعلى كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول خارطة الطريق الإعلامية.

وكشف الشوربجي أن الهيئة ستبدأ خلال أيام قليلة في إجراء الصياغات اللازمة وعمليات الحصر للمحاور الرئيسية للانطلاق في خارطة الطريق الإعلامية، وأوضح أن شباب الصحفيين في مقدمة أولويات الهيئة، وأنه كان من الضروري الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول خارطة الطريق وأبرز التحديات التى يواجهونها سواء على مستوى الصحافة الورقية أو الإلكترونية، وكذلك رؤيتهم في تطوير المحتوى الصحفي الذي نستهدفه جميعا.

المقترحات والآراء والتوصيات

وخلال الجلسة قدم وفد شباب الصحفيين مجموعة من المقترحات والآراء والتوصيات، في مقدمتها، إنشاء وحدات مراقبة الجودة بالمؤسسات والإصدارات الصحفية القومية، سرعة إصدار قانون تداول المعلومات، الاهتمام بأجور الصحفيين بالمؤسسات القومية وتحسين دخولهم، الاهتمام بالصحافة والقصص الإنسانية، عودة مكانة الصحافة صانعة للخبر، ومواجهة الأفكار والموضوعات السطحية للسوشيال ميديا والارتقاء بالذوق العام، تقديم محتوى صحفي مبسط للشباب عبر الصفحات والمواقع التابعة للإصدارات القومية ورقيا وإلكترونيا، التدريب المستمر للزملاء على الوسائل التكنولجية الحديثة والاستعانة بالمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى مقترح بضرورة إنشاء معهد لإعداد الصحفيين وتدريبهم يتبع الهيئة، ويكون اختيار الزملاء بمعايير محددة تراعي التخصصات المختلفة،  فضلا عن الاهتمام بالفيديو والصورة وربط الورقي بالإلكتروني، التشجيع بالحافز المادي للأعمال الاضافية للصحفيين، زيادة سعر الصحف، الاهتمام بالمحتوى المرئي المرتبط بالشباب والنشئ، تقديم محتوى مناسب لجميع الشرائح، التوسع في إيجاد أدوات جديدة للتوزيع وربطها بالمناطق الجديدة، التوسع في عمليات التحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي. 

وكذلك العمل على زيادة مساهمات الصحفيين المراسلين في المحافظات ومنحهم المساحات المناسبة، استثمار الطاقات المعطلة بالمؤسسات الصحفية القومية، الاهتمام بإعلام الطفل، تسهيل فكرة الاشتراك في إصدارات المؤسسات الصحفية القومية، إعادة صياغة العلاقة بين الصحفيين ومتحدثي الوزارات والمكاتب الإعلامية بالجهات الحكومية، تكثيف التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية وتبادل الخبرات على كافة المستويات، الاهتمام بفكرة تنظيم المؤتمرات، الاهتمام بمنصات التواصل الاجتماعي في الترويج لمحتويات الصحافة القومية، والاهتمام بالتسويق الالكتروني للمؤسسات وإصداراتها، وربط تولي المناصب التحريرية بالتدريب، فضلا عن تكثيف التدريب على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

الوطنية للصحافة السيسي اللقاءات والاجتماعات مجلس الوزراء خارطة طريق

