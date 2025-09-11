أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» للوفد الماليزي

اختتمت "أكاديمية الأزهر العالمية"، الخميس (١١ سبتمبر ٢٠٢٥م)، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة *تنمية المهارات الدعوية*، التي انعقدت بمقر الأكاديمية على مدار خمسة أيام، بمشاركة وفد من موظفي وزارة الشئون الإسلامية بدولة ماليزيا.

أقيمت هذه الدورة بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف، في إطار رسالة الأزهر الشريف الحضارية في إعداد وتأهيل الدعاة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية في مختلف دول العالم.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، أكد فضيلة أ.د/ حسن الصغير – رئيس الأكاديمية – أن هذه الدورة تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وماليزيا، مشيرًا إلى أنها جمعت بين التأصيل العلمي الرصين والتدريب العملي على مهارات الدعوة الحديثة، بما يحقق التكامل في إعداد الداعية المعاصر.

وتضمّن البرنامج التدريبي محاضرات علمية وورشًا تطبيقية تناولت: البعد النفسي والاجتماعي في الفتوى، مناقشة القضايا الفقهية المعاصرة، تنمية مهارات الخطاب الدعوي وأساليب الإقناع، التدريب على التواصل الفعّال والتأثير في الجماهير، وصقل القدرات على التفكير النقدي والتحليل العلمي للنصوص الشرعية.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الشهادات وتكريم المشاركين، حيث وجّه الوفد الماليزي تحية خاصة إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا لدعمه المتواصل في نشر رسالة الوسطية وتجديد الخطاب الديني، كما أعربوا عن امتنانهم العميق للأزهر الشريف على رعايته الكريمة، ولأكاديمية الأزهر العالمية على ما لمسوه من اهتمام ورعاية علمية متميزة. وأكدوا أن ما اكتسبوه من خبرات ومعارف خلال هذه الدورة سيكون رافدًا قويًّا يعينهم في أداء رسالتهم الدعوية وخدمة المجتمع الماليزي.