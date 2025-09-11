قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة
مصطفى بكري يحذر: نتنياهو المجرم سينتقل بعدوانه من بلد لآخر
التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا
نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وسنحقق أبدية إسرائيل
وزير الأوقاف يستقبل نجل الشهيد خالد عبد العال
ميتروبوليتانو بإسبانيا يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
لأول مرة على الإطلاق.. مؤشر البورصة الأمريكية يقترب من الإغلاق فوق حاجز 46 ألف نقطة
إيران تتوعد: لن نترك قطر وحيدة أمام اعتداءات إسرائيل
الكورة بتزغرط في رجله.. ياسمين عز تشيد بأداء زيزو مع المنتخب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» للوفد الماليزي

إيمان طلعت

اختتمت "أكاديمية الأزهر العالمية"، الخميس (١١ سبتمبر ٢٠٢٥م)، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة *تنمية المهارات الدعوية*، التي انعقدت بمقر الأكاديمية على مدار خمسة أيام، بمشاركة وفد من موظفي وزارة الشئون الإسلامية بدولة ماليزيا.

أقيمت هذه الدورة بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف، في إطار رسالة الأزهر الشريف الحضارية في إعداد وتأهيل الدعاة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية في مختلف دول العالم.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، أكد فضيلة أ.د/ حسن الصغير – رئيس الأكاديمية – أن هذه الدورة تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وماليزيا، مشيرًا إلى أنها جمعت بين التأصيل العلمي الرصين والتدريب العملي على مهارات الدعوة الحديثة، بما يحقق التكامل في إعداد الداعية المعاصر.

وتضمّن البرنامج التدريبي محاضرات علمية وورشًا تطبيقية تناولت: البعد النفسي والاجتماعي في الفتوى، مناقشة القضايا الفقهية المعاصرة، تنمية مهارات الخطاب الدعوي وأساليب الإقناع، التدريب على التواصل الفعّال والتأثير في الجماهير، وصقل القدرات على التفكير النقدي والتحليل العلمي للنصوص الشرعية.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الشهادات وتكريم المشاركين، حيث وجّه الوفد الماليزي تحية خاصة إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا لدعمه المتواصل في نشر رسالة الوسطية وتجديد الخطاب الديني، كما أعربوا عن امتنانهم العميق للأزهر الشريف على رعايته الكريمة، ولأكاديمية الأزهر العالمية على ما لمسوه من اهتمام ورعاية علمية متميزة. وأكدوا أن ما اكتسبوه من خبرات ومعارف خلال هذه الدورة سيكون رافدًا قويًّا يعينهم في أداء رسالتهم الدعوية وخدمة المجتمع الماليزي.

أكاديمية الأزهر العالمية ماليزيا تنمية المهارات الدعوية

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

بارون اوشينج

إعلامي يعلن عن إجراءات قيد الكيني بارون أوشينج في الزمالك

شركة الأهلي لكرة القدم

الأهلي يجدد تعاقده مع شركة ملابس فريق الكرة حتى 2030

نوير

وكيل نوير يثير الجدل حول إمكانية عودته لمنتخب ألمانيا

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

مراهق يصاب بسكتة دماغية بسبب استخدام الهاتف لساعات طويلة.. تحذير طبي

بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

