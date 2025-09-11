مصادر مقربة تنفي حرق منزل فضل شاكر

نفى برنامج ET بالعربي، ما تردد مؤخرا حول حريق منزل الفنان فضل شاكر، في مخيم عين الحلوة، من قبل الجماعات المتطرفة.

وأوضح التقرير، أن مصادر مقربة لـ فضل شاكر، أكدت أنه يسكن بمنزله في حي المشينة داخل المخيم، وليس أي منزل آخر، وأن علاقته بجيرانه والمحيطين به على ما يرام.

حرق منزل فضل شاكر

يأتي ذلك بعدما، كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان فضل شاكر تعرض لهجوم بمنزله، من قِبل الجماعات المتطرفة، تلك الجماعات التي حاولت حرق منزل الفنان بعين الحلوة، وذلك لممارسته الفن والغناء.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية إن هناك إشكالا وقع في محيط منزل الفنان فضل شاكر، بحي المنشية داخل مخيم عين الحلوة، وأكدت وسائل الإعلام إن المدعوين من جماعة تدعى الشباب المسلم، وقد توجهوا إلى حي المنشية بالقرب من منزل فضل شاكر، وكان هدفهم إحراق المنزل الذي يقيم فيه الفنان، وذلك بسبب ممارسته الغناء والفن داخل المخيم، وهو الأمر الذي ترفضه، تلك الجماعة داخل المخيم.

أحدث أغاني فضل شاكر

من جهة أخرى، طرح الفنان فضل شاكر، أحدث أغانيه التي تحمل اسم روح البحر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية روح البحر، لـ فضل شاكر، من كلمات والحان : جمانة جمال، توزيع موسيقي: زاف.

كلمات أغنية روح البحر

ودو حبيبي البحر

دا روح حبيبي البحر

صيف السنه دي سحر

ويا حبيبي انا

على موجة نرقص سوا ما اصلو هو الدوا

وياخدنا حبة الهوا و يا حبيبي انا

ودو حبيبي البحر

دا روح حبيبي البحر

صيف السنه دي سحر

ويا حبيبي انا

على موجة نرقص سوا ما اصلو هو الدوا

وياخدنا حبة الهوا و يا حبيبي انا

دا الجاي ويانا

و الحب معانا

الله على هوانا و اشهد يا بحر

عنيك بعنيا د ملاك بإديا

بصيت حوليا و ضحكلي البحر

يا روح البحر ..

لونو بلون التمر يؤمر على قلبي أمر

دا كل ما في الامر وده حبيبي انا

الليلة دي صباحي

يا شمس نامي ارتاحي

نيمتو تحت جناحي وغفي على صوت البحر

ده الجاي ويانا و الحب معانا

الله على هوانا و اشهد يا بحر

عنيك بعنيا د ملاك بإديا

بصيت حوليا و ضحكلي البحر

ودو حبيبي البحر

دا روح حبيبي البحر

صيف السنه دي سحر

ويا حبيبي انا

على موجة نرقص سوا ما اصلو هو الدوا

وياخدنا حبة الهوا و يا حبيبي أنا.

وتأتي “صحاك الشوق” للفنان فضل شاكر بعد النجاح الكبير الذى حققه بأغنية “كيفك على فراقي” رفقة نجله المطرب محمد فضل شاكر.

وتمكنت أغنية “كيفك على فراقي”، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بساعات.

وحققت أغنية كيفك علي فراقي، من غناء فضل شاكر ونجله محمد فضل شاكر، نسب مشاهدة اقتربت من 3 ملايين مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط.