أخبار البلد

تفاصيل استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
كتب محمود مطاوع

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية حاليا لفعاليات الاحتفالية التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير. وحضر الاجتماع  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والمهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، والسفير الدسوقي يوسف، المشرف على افتتاح المتحف المصري الكبير "من وزارة الخارجية"، و محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، المشرف العام على التجهيز لاحتفالية افتتاح المتحف المصري.

        وأشار رئيس مجلس الوزراء ــ  في بداية الاجتماع ـ إلى أن اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة التحضيرات التي تجرى على قدم وساق لتجهيز الفعاليات المختلفة للاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية؛ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك متابعة موقف اللوجستيات المختلفة المطلوبة للاحتفالية، كما نتابع اليوم موقف الدعوات المرسلة لكبار المسئولين والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم لحضور هذه الاحتفالية.

       وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حصول المتحف المصري الكبير على تقرير معتمد دوليًا لقياس انبعاثاته الكربونية خلال مراحل تشغيله، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة مهمة تؤكد التزام المتحف بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة، وتؤكد التزام مصر بدمج مفاهيم الاستدامة البيئية داخل هذا الصرح الحضاري العملاق.

         وخلال الاجتماع، استعرض السفير ياسر شعبان مستجدات الوضع بالنسبة للجهود التي قامت بها وزارة وزارة الخارجية ــ حتى الآن ـ بشأن تأكيدات الدعوات المرسلة لكبار المسئولين والشخصيات المهمة والبارزة لحضور الاحتفالية.

        كما تم ــ خلال الاجتماع ـ استعراض الإجراءات والتحضيرات الجارية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المسئولة المعنية بالدولة بشأن الاستضافة والتنقلات للوفود الأجنبية المختلفة، وما يتضمنه ذلك من حجوزات الإقامة بالفنادق وغيرها.

      وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض معدلات التنفيذ المتقدمة للأعمال بالساحات الخارجية للمتحف، وكذا التجهيزات الخاصة بتهيئة المتحف من الداخل لفعاليات الافتتاح، كما تم تناول الموقف الخاص بتنفيذ الممشى السياحي الذي يربط المتحف بمنطقة الأهرامات وينقل الزوار بين النقطتين، وكذا أعمال الإنارات المنفذة لهذا الممشى التي تخلق تجربة زيارة ليلية مميزة.

      وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف استكمال مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ضمن ترتيبات الاستعداد لافتتاح هذا الصرح في نوفمبر المُقبل، بما في ذلك الطرق المؤدية إليه، وأيقونات الهوية البصرية للمتحف، كما تم استعراض عدد من الأعمال المطلوبة لاكتمال الترتيبات الخاصة بهذا الجانب.

  وخلال الاجتماع، استعرض / محمد السعدي الفقرات المقترحة لفعاليات الاحتفالية، ومختلف الترتيبات المتعلقة بها، والتي تشرف عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 

المتحف بمنطقة الأهرامات المتحف المصري الكبير مصطفى مدبولي

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

شاي الزعتر
مراهق يصاب بسكتة دماغية بسبب استخدام الهاتف لساعات طويلة.. تحذير طبي

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

الكركم
الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
