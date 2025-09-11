وزير خارجية إيطاليا: الوضع في غزة غير مقبول ويجب انتهاء هذه المذبحة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن ما يحدث في غزة غير مقبول ، وأصبح مرفوضا بشكل متزايد، مشددا على أنه يجب أن تنتهي هذه المذبحة.

وشدد وزير خارجية إيطاليا ، خلال إحاطة بمجلس الشيوخ الإيطالي بشأن تطورات الأزمة في الشرق الأوسط اليوم ، على أن بلاده تعارض الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة والنقل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة ، مشيرا إلى أن قرارات نتنياهو تتجاوز الرد المناسب وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

ووصف الوزير مأساة غزة بأنها تشكل جرحا غائرا في وجدان المجتمع الدولي بأسره ، وأكد أن بلاده تؤيد بقوة إنشاء دولة تسمح للشعب الفلسطيني بتحقيق حلمه والعيش بأمان في وطنه ، لافتا إلى أن الاعتراف بدولة دون تهيئة الظروف لإنشائها أولا لن يكون له أي تأثير ويدفع عملية السلام بعيدا.

وأضاف أن إيطاليا تعمل بشكل ملموس وعملي من أجل دولة فلسطينية حقيقية، وخلق الظروف لحل الدولتين.

وحول الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ، قال وزير الخارجية الإيطالي : " يجب مقاومة إغراء فرض حل للأزمة من خلال إجراءات أحادية الجانب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها" ، أملا ألا يوفر ما حدث في الدوحة يوم الثلاثاء ذريعة لأولئك الذين يريدون زعزعة الوضع ، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية في الدوحة ضد قيادة حماس.