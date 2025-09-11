قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
أخبار البلد

"الوطنية للصحافة" تواصل جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها حول وضع خارطة طريق صحفية وإعلامية تواكب مستحدثات العصر؛ وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظمت الهيئة مساء اليوم ثاني جلساتها الموسعة مع شباب الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، في إطار الاستماع لجميع الأفكار والمقترحات حول خارطة الطريق. 

حضر اللقاء، علاء ثابت، وكيل الهيئة، عمرو الخياط ود. سامح محروس، عضوا الهيئة،  د. أحمد مختار، مستشار الهيئة للاستثمار والمشروعات.

أدار الجلسة الإعلامي، حمدي رزق، عضو الهيئة، بحضور إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية، أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، وليد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار، د. أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
في بداية الجلسة، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات حول خارطة الطريق الإعلامية، سواء من جانب شيوخ المهنة أو شباب الصحفيين، وأشار إلى أن الهيئة قطعا شوطا مهما في ملف تطوير المحتوى، وتدريب الزملاء في مختلف القطاعات والتخصصات، إيمانا بأهمية التدريب في تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات إضافية في هذا الملف، كما أشار إلى حل كثير من التحديات بالمؤسسات فيما يتعلق بالتوزيع واستثمار الأصول وتحسين الموارد.

وخلال الجلسة قدم شباب الصحفيين مجموعة من المقترحات والآراء والتوصيات، أبرزها، ضرورة الحفاظ على الصحافة الورقية وتنويع فنونها التحريرية واستعادة الهوية المهنية المميزة للإصدارات العريقة، الاهتمام بالصحافة المتخصصة، تدشين مشروع لإنتاج الأفلام الوثائقية، تحسين دخول الصحفيين والبحث عن مصادر مختلفة لدخل المؤسسات لتحسين أوضاعها، تقديم خدمات إلكترونية متنوعة ومدفوعة، سواء اقتصادية أو تعليمية وغيرها بالمؤسسات والإصدارات الصحفية، استغلال أرشيف المؤسسات الصحفية القومية، زيادة التنسيق والتعاون في النشر بين الإصدارات الورقية والإلكترونية للإصدارات الصحفية.   
كذلك ضرورة تواجد المؤسسات والإصدارات على منصات التواصل الاجتماعي، إنتاج محتوى صحفي تفاعلي متجدد، والتكامل بين الصحافة الورقية والسوشيال ميديا، ضرورة ضخ دماء جديدة وشابة في العمل الصحفي لدعم كثير من التخصصات المستحدثة، إنشاء المزيد من الاستديوهات بالإصدارات والمواقع للمحتويات المتلفزة الخاصة بالسوشيال ميديا، الاهتمام بصحافة المواطن، تطوير غرفة الأخبار الرئيسية بالمؤسسات ودمجها مع البوابة الرئيسية، الاهتمام بالصحافة الخدمية والتفاعلية، تكثيف الدورات التدريبية بالاستعانة بخبرات وشراكة أجنبية، إعادة إنتاج المواد الأرشيفية، تطوير البنية التقنية للبوابات الإلكترونية وكذلك تنظيم الهياكل التحريرية للبوابات.

اضافة المواليد الجدد على التموين

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

وزير الصحة

تمساح

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

عمرو دياب

الرياض

ليلي علوي

بالصور

استخراج دودة حية من دماغ مريض

صورة من ختام التدريبات

د. منال إمام

إبراهيم النجار

خالد عامر

نجاة عبد الرحمن

إسماعيل الشيخ

