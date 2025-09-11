بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.. مصطفى بكري: الغاز القطري قد يتحول لورقة ضغط على أوروبا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما حدث لا يمكن اختزاله في كونه صراعًا إسرائيليًا-حمساويًا، بل هو دليل على تآكل الثقة في النظام الدولي، لافتًا إلى أن أمريكا فقدت رأسمالها الرمزي في المنطقة، ما يجعلها مجرد قوة عسكرية بلا روح، ويعيد الشرق الأوسط إلى شريعة الغاب.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه إذا كانت قطر بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري قابلة للاستهداف، فما الذي يمنع أن يكون الدور على أي عاصمة عربية أخرى؟ محذرًا من أن غياب الردع يعني فتح الباب أمام فوضى لا يعرف أحد مداها".

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار، أن أوروبا التي اعتقدت أن الغاز القطري ضمانة استراتيجية بعد حرب أوكرانيا، تستيقظ اليوم على واقع جديد، حيث يمكن أن يتحول هذا الغاز نفسه إلى ورقة ضغط في لعبة النار".