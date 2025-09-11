مصطفى بكري: مصر قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصالحها وسيادة أرضها وشعبها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إحراج الولايات المتحدة الأمريكية أمام حلفائها هي رسالة إسرائيل من وراء الهجوم على الدوحة، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يقف اليوم على صفيح ساخن بعد الهجوم على الدوحة

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر قادرة بجيشها القوي على حماية نفسها ومصالحها، مؤكدا أن مصر الضمان الحقيقي لإستقرار الإقليم.



وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار:، أنه نمتلك قدرات عسكرية حديثة ومتطورة قادرة على ردع أي معتدي، مؤكدا أن مصر قاردة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصالحها وسيادة أرضها وشعبها.