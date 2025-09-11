مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل وضعت الاقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة، مشيرا إلى أن قطر أصبحت قوة اقتصادية كبيرة يستفيد منها قادة أوروبا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التصريحات الأمريكية حول الهجوم الإسرائيلي على قطر كانت مرتبكة، مؤكدا أن إسرائيل قامت بالهجوم على قادة حماس في عدد من الدول خلال السنوات الماضية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الغاز هو المصدر الإقتصادي العالمي الأقوى لدى قطر، مؤكدا أن الهجوم على قطر قد يكون خطرا على أوروبا، خاصة أن قطر قد تستغل الغاز الطبيعي ومنعه من الدول الأوروبية.