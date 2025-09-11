قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم حفل تخرج برنامج مهارات التكنولوجيا والتطور الرقمي

المستشارة أمل عمار
المستشارة أمل عمار
أمل مجدى

نظم المجلس القومى للمرأة ،اليوم، حفل تخرج برنامج "مهارات التكنولوجيا والتطور الرقمي" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع شركة سبرنتس فى إطار المشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، وآن كوفود مدير فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي والهجرة في وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وايمن بازرعة المؤسس والرئيس التنفيذي بشركة سبرنتس ومى محمود مديرة تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع.

وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن  برنامج "سبرنتس" يعد أحد البرامج المتخصصة التي نفخر بتنفيذها والذي يؤكد إيماننا العميق بأن الشباب والفتيات هم رأس المال البشري الأغلى لمصر، وأن الاستثمار في قدراتهم هو الطريق الأمثل لبناء المستقبل، مؤكدة ان ما يميز برنامج "سبرنتس" هو مواكبته للتحديات المتسارعة التي يفرضها سوق العمل، حيث لم تعد المهارات التقليدية كافية وحدها لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية، بل أصبح امتلاك المهارات الرقمية أداة رئيسية للتميز والنجاح.

كما اكدت المستشارة امل عمار حرص المجلس على الشراكة مع شركة سبرنتس لتوفير تدريبات رقمية مكثفة ومتخصصة، صُممت وفق أحدث المعايير العالمية، لتزويد فتياتنا وشبابنا بالمعرفة والخبرة التي يحتاجونها للانخراط بقوة في مجالات العمل الجديدة، بدءًا من التحول الرقمي، مرورًا بريادة الأعمال، وصولًا إلى الاقتصاد المعتمد على الابتكار والمعرفة من خلال احدى الشركات الرائدة بهذا المجال.

وشددت المستشارة أمل عمار على إيمان المجلس  بأن تمكين المرأة والشباب معرفيًا واقتصاديًا ليس مجرد هدف، بل هو أساس لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع متوازن قادر على المنافسة عالميًا. وقد كان لافتًا خلال هذا البرنامج وجود الحماس والإبداع والإصرار الذي أبداه المشاركون والمشاركات، والذي يعكس بوضوح أن مصر تمتلك ثروة بشرية قادرة على الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص.

تعزيز مشاركة المرأة

وأعربت رئيسة المجلس عن فخرها بنتائج البرنامج التي أظهرت تمثيلًا جغرافيًا متوازنًا وتنوعًا عمريًا يعكس شمولية البرنامج، ورفع الكفاءة الرقمية لفئات معرضة لخطر الهجرة غير الشرعية وتعزيز مشاركة المرأة (56–57%) بما يفوق النسبة المستهدفة.
وتوجهت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير إلى شركائنا في هذا البرنامج، الذين آمنوا بأهمية التعاون والعمل المشترك، وساهموا بجهد صادق في توفير هذه المنصة الداعمة للشباب والفتيات. 

كما أتقدم بالشكر إلى جميع المدربين والخبراء الذين نقلوا خبراتهم بكل مهنية وإخلاص، وإلى فريق العمل الذي بذل جهدًا كبيرًا لضمان نجاح البرنامج،  مؤكدة إن ما تم تحقيقه من نجاح هو بداية لمسار أكبر نحو تعزيز الشمول الرقمي، وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع الشباب والفتيات، وخاصة الفتيات اللاتي يسعين معا دائمًا لفتح أبواب جديدة أمامهن للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث برنامج مهارات التكنولوجية والتطور الرقمي كان رحلة لبناء الثقة وصناعة الأمل وخلق جيل رقمي جديد يمتلك الأدوات اللازمة لمستقبل مشرق.

وفي كلمتها توجهت الأستاذة آن كوفود بالشكر إلى المجلس القومي للمرأة لتعاونه الفاعل مع الاتحاد الأوروبي خلال مشروع  "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية "  في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، مؤكدة ان تمكين الفتيات والشباب ضمن مجالات برنامج "مهارات التكنولوجيا والتطور الرقمي" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع شركة سبرنتس يصقل المهارات المطلوبة في سوق العمل، مثمنة التعاون بين المجلس والاتحاد الاوروبي وشركة سبرنتس ومتمنية مزيد من النجاحات.

بينما أكد أيمن بزارعة أن شركة سبرنتس تهدف إلى مساعدة الشباب والشابات من كافة المحافظات وتمكينهم  وتطوير مهاراتهم للعمل على المستوى المحلي والدولي، مؤكدا مواكبة مجالات التدريب لمتطلبات سوق العمل العالمي.

كما أثنت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع على التعاون مع سبرينتس في تنفيذ البرامج التكنولوجية المختلفة وأكدت على أهمية التركيز على محور التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المستفيدين في مجالات مختلفة، وكذلك أهمية الشراكة مع جهات لديها الخبرات العملية والفنية ولديها دراية وبيانات محدثة عن احتياجات سوق العمل.

هذا وقد تضمن حفل التخرج عرض فيلم وثائقي عن برنامج "مهارات التكنولوجيا والتطور الرقمي" كما تم عقد جلسة نقاشية بعنوان " من التدريب إلى سوق العمل " بمشاركة الاستاذة مى محمود مديرة تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع، وثلاثة من الخريجين وتضمنت مناقشات مفتوحة حول رحلتهم الملهمة في البرنامج ونقل خبراتهم.

