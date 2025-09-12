قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل جديدة بشأن شخص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس  شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.


 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات المختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وضبط ، (المدير المسئول) وبحوزته (عدد 166 شهادة لمجالات دراسية مختلفة - إيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

