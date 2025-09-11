قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
تصاعد التوتر بعد غارة الدوحة.. صحف عبرية تحذر: تركيا الهدف التالي لكن جيشها قوي
أقل سعر ذهب اليوم 12-9-2025
كل ما تريد معرفته عن توقف القلب المفاجئ .. الأسباب والأعراض
رياضة

ريو فرديناند يغير توقعاته لسباق لقب الدوري الإنجليزي

ريو فرديناند
ريو فرديناند
حمزة شعيب

تراجع النجم السابق ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، عن توقعاته المسبقة لسباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور ثلاث جولات فقط من الموسم الجديد 2025-2026.

وكان فرديناند قد رشّح قبل انطلاق الموسم فريقي ليفربول ومانشستر سيتي للمنافسة على اللقب، لكنه عدّل رأيه مؤخرًا ليضع آرسنال كمنافس رئيسي للريدز، في ظل الأداء المتذبذب للسيتي وبداية قوية لحامل اللقب.

ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت حقق العلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات، بفوزه على بورنموث، ثم نيوكاسل يونايتد، وأخيرًا آرسنال بهدف رائع من المجري دومينيك سوبوسلاي.

وقال فرديناند في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"يجب دائمًا احترام البطل، وليفربول دخل الموسم الحالي كالفريق الذي يسعى الجميع للفوز عليه. صفقاتهم في الصيف كانت مثالية تقريبًا باستثناء عدم ضم مارك جويهي".

وأضاف:"آرسنال هو الفريق الوحيد القادر على الاقتراب من ليفربول، لديهم تشكيلة قوية وصفقات مميزة، وإذا نجح فيكتور جيوكيريس في التأقلم سريعًا، فسيمثلون التحدي الأكبر".

وعن مانشستر سيتي أوضح:"بيب جوارديولا يواجه تحديًا كبيرًا، فالفريق لم يعد بالهيمنة ذاتها. التعاقدات الأخيرة تحتاج وقتًا للتأقلم، لكن لا يمكن إنكار قدرتهم على العودة والمنافسة مجددًا".

كما استبعد فرديناند أن يشكل تشيلسي أو نيوكاسل تهديدًا جادًا في سباق اللقب، مشيرًا إلى أن المشاركة الأوروبية قد تُعيق هذه الفرق في الحفاظ على ثبات المستوى محليًا.

ريو فرديناند الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد

