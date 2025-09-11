ريو فرديناند يغير توقعاته لسباق لقب الدوري الإنجليزي

تراجع النجم السابق ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، عن توقعاته المسبقة لسباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور ثلاث جولات فقط من الموسم الجديد 2025-2026.

وكان فرديناند قد رشّح قبل انطلاق الموسم فريقي ليفربول ومانشستر سيتي للمنافسة على اللقب، لكنه عدّل رأيه مؤخرًا ليضع آرسنال كمنافس رئيسي للريدز، في ظل الأداء المتذبذب للسيتي وبداية قوية لحامل اللقب.

ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت حقق العلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات، بفوزه على بورنموث، ثم نيوكاسل يونايتد، وأخيرًا آرسنال بهدف رائع من المجري دومينيك سوبوسلاي.

وقال فرديناند في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"يجب دائمًا احترام البطل، وليفربول دخل الموسم الحالي كالفريق الذي يسعى الجميع للفوز عليه. صفقاتهم في الصيف كانت مثالية تقريبًا باستثناء عدم ضم مارك جويهي".

وأضاف:"آرسنال هو الفريق الوحيد القادر على الاقتراب من ليفربول، لديهم تشكيلة قوية وصفقات مميزة، وإذا نجح فيكتور جيوكيريس في التأقلم سريعًا، فسيمثلون التحدي الأكبر".

وعن مانشستر سيتي أوضح:"بيب جوارديولا يواجه تحديًا كبيرًا، فالفريق لم يعد بالهيمنة ذاتها. التعاقدات الأخيرة تحتاج وقتًا للتأقلم، لكن لا يمكن إنكار قدرتهم على العودة والمنافسة مجددًا".

كما استبعد فرديناند أن يشكل تشيلسي أو نيوكاسل تهديدًا جادًا في سباق اللقب، مشيرًا إلى أن المشاركة الأوروبية قد تُعيق هذه الفرق في الحفاظ على ثبات المستوى محليًا.