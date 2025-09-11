رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل أندريه أونانا إلى الدوري التركي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، رحيل حارسه الكاميروني الدولي أندريه أونانا، بعد الاتفاق على انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن النادي التركي سيتحمل كامل راتب أونانا خلال فترة إعارته، وذلك بعد تراجع مستواه مع الشياطين الحمر منذ انضمامه قادمًا من إنتر ميلان في صيف 2023.

يأتي هذا القرار بعد أن اعتمد يونايتد على الحارس التركي ألطاي بايندير كأساسي في الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي تعاقد فيه مع الحارس البلجيكي سين لامينز في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

ولم يظهر أونانا سوى في مباراة واحدة بكأس الرابطة أمام جريسمبي تاون من دوري الدرجة الثانية، والتي خسرها مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بعد خطأ مباشر من الحارس الكاميروني ساهم في هدف الخصم.

صاحب الـ29 عامًا لم يشارك في أي لقاء بالدوري منذ هزيمة الفريق أمام تشيلسي في مايو الماضي، كما غاب عن فترة الإعداد للإصابة، قبل أن يتم استبعاده من مواجهة آرسنال الافتتاحية رغم جاهزيته البدنية.

وبذلك يستمر بايندير في حماية عرين مانشستر يونايتد خلال مواجهة الديربي المرتقبة أمام مانشستر سيتي، فيما سيكون المخضرم تيم هيتون الخيار الثالث في مركز حراسة المرمى.