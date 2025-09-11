تقارير تكشف مفاجأة بشأن موقف قائد برتغالي كبير من تدريب الأهلي

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدرب ريناتو بايفا رفض عرضًا لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي المصري، الذي يبحث عن مدير فني جديد عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو الشهر الماضي بسبب تراجع النتائج.

وذكرت صحيفة "أبولا" أن بايفا تلقى اتصالًا مباشرًا من إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية، غير أنه قرر الاعتذار عن عدم قبول العرض، معتبرًا أن الوقت غير مناسب لخوض تجربة جديدة بعد رحيله الأخير عن فريق فورتاليزا البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايفا، رغم رفضه العرض، أعرب عن تقديره الكبير لاهتمام الأهلي به، مؤكدًا اعتزازه باسم النادي الذي يُعد الأكثر تتويجًا في القارة الأفريقية برصيد 45 لقبًا في الدوري المصري و12 لقبًا لدوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي تاريخًا مميزًا مع المدرسة البرتغالية، إذ قاد مانويل جوزيه الفريق لتحقيق أربع بطولات قارية، فيما تولى لاحقًا مواطناه جوزيه بيسيرو وريكاردو سواريش مهمة تدريب الفريق.

ويبلغ بايفا من العمر 55 عامًا، وخاض تجارب تدريبية متنوعة، أبرزها مع فرق الشباب في بنفيكا البرتغالي، إضافة إلى أندية ليون المكسيكي، تولوكا، باهيا، بوتافوجو، وأخيرًا فورتاليزا البرازيلي.