رسميًا.. كلوج الروماني يضم الجزائري إسلام سليماني

أعلن نادي كلوج الروماني، مساء الخميس، تعاقده مع المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن مدة العقد أو تفاصيله المالية.

ويأتي انتقال سليماني (37 عامًا) بعد فسخ عقده مؤخرًا مع شباب بلوزداد الجزائري، رغم أن عقده كان ممتدًا حتى صيف 2026، ليضيف محطة جديدة في مسيرة طويلة لعب خلالها بقميص 14 ناديًا في الجزائر وأوروبا وأمريكا الجنوبية، أبرزها سبورتنج لشبونة، ليستر سيتي، نيوكاسل، موناكو، ليون، فنربخشة وأندرلخت.

ويُعد سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري برصيد 47 هدفًا في 102 مباراة دولية، واشتهر بقوته البدنية وحسه التهديفي الذي جعله أحد أبرز المهاجمين في تاريخ "محاربي الصحراء".

أما نادي كلوج، الذي تأسس عام 1907، فيُعد من أعرق الأندية الرومانية بعدما حصد 8 ألقاب دوري، 5 كؤوس محلية، و4 ألقاب سوبر، إلا أنه يعيش فترة صعبة هذا الموسم باحتلاله المركز الـ14 من أصل 16 فريقًا بعد مرور 7 جولات.

ويأمل النادي في أن تسهم خبرة سليماني وقدراته التهديفية في عودة الفريق سريعًا إلى المنافسة وإنقاذه من أزمته الحالية.