سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، عن فوز المجري دومينيك سوبوسلاي بجائزة هدف الشهر عن شهر أغسطس، في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2025-2026 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سوبوسلاي هدفًا مميزًا من ركلة حرة بعيدة المدى حسمت انتصار "الريدز" أمام آرسنال، ليحصد الجائزة متفوقًا على مجموعة من أبرز لاعبي الفريق، بينهم المصري محمد صلاح.

وحصل الدولي المجري على ما يقارب 80% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستطلاع، ليؤكد حضوره القوي مع الفريق منذ بداية الموسم.

وجاء في المركز الثاني هدف ريو نجوموها أمام نيوكاسل يونايتد، بينما حل هوجو إيكتيكي ثالثًا بفضل هدفه في الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس. واحتل محمد صلاح المركز الرابع بهدفه في شباك بورنموث، فيما جاء الإيطالي فيديريكو كييزا في المركز الخامس بعد هدفه أمام الفريق ذاته.

بهذا الإنجاز، يكتب سوبوسلاي اسمه كأول المتوجين بجائزة هدف الشهر مع ليفربول هذا الموسم، مؤكداً جاهزيته لتقديم موسم استثنائي مع الفريق.