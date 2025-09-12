دراسات عليا بكلية الحقوق.. رحلة كفاح عامل نظافة لتحقيق حلمه

استضاف الإعلامي شريف عامر، في فقرة خاصة ببرنامج "يحدث في مصر"، محمد عثمان عامل نظافة وطالب دراسات عليا في القانون، وكشف تفاصيل حكايته أن محمد عثمان عامل النظافة لم تمنعه ظروف الحياة القاسية من مواصلة حلمه في التعليم، حتى أصبح طالب دراسات عليا في القانون.

وقال محمد عثمان، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، إنه بدأ مشواره بدبلوم تجارة، وحينما سعى للتعيين عُرض عليه العمل كعامل نظافة في الشارع، وهو العمل الذي استمر فيه 27 عاماً، ورغم ذلك لم يتوقف عن السعي، فالتحق بجامعة الإسكندرية بنظام التعليم المفتوح، وتمكّن من الحصول على ليسانس الحقوق عام 2016، رغم ارتفاع المصاريف وظروف إعالة أسرته.

وأوضح محمد عثمان، أنه كان يخصص وقتاً يومياً من الثامنة حتى العاشرة مساءً للمذاكرة، مؤكداً أنه تعرض لموجات من التنمر، حيث كان يُقال له إنه سيظل "زبالاً" طوال حياته، لكن إصراره على التعليم كان أقوى.

وأشار عثمان إلى أن والده، الذي كان يعمل بائع خضار، ووالدته التي كانت تساعده، وقفا بجانبه وشجعاه، لافتاً إلى أن والده كان فخوراً بإنجازه التعليمي، وأضاف أن أبناءه أيضاً استكملوا تعليمهم، حيث حصل ابنه الأكبر على بكالوريوس زراعة، فيما التحقت بناته بالدبلومات الفنية، وابنته الصغرى تدرس حالياً بالثانوية العامة.