السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟
روسيا تدين الهجوم على قطر وتصفه بانتهاك للسيادة ومجلس الأمن يدعو لخفض التصعيد
عراقجي: المواد النووية المخصّبة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة
بحضور الأنبا ميخائيل.. تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي
آخر تحديث لعيار 24 اليوم الجمعة 12-9-2025
لكل المصريين.. المالية تصدر موازنة المواطن للعام الـ 12 على التوالي
يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك..وهذه نصيحتي لـ فيريرا
عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري
ترامب: ٱمل في إفراج وشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس
دراسات عليا بكلية الحقوق.. رحلة كفاح عامل نظافة لتحقيق حلمه

الطالب
الطالب
محمد البدوي

استضاف الإعلامي شريف عامر، في فقرة خاصة ببرنامج "يحدث في مصر"، محمد عثمان عامل نظافة وطالب دراسات عليا في القانون، وكشف تفاصيل حكايته أن محمد عثمان عامل النظافة لم تمنعه ظروف الحياة القاسية من مواصلة حلمه في التعليم، حتى أصبح طالب دراسات عليا في القانون.

وقال محمد عثمان، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، إنه بدأ مشواره بدبلوم تجارة، وحينما سعى للتعيين عُرض عليه العمل كعامل نظافة في الشارع، وهو العمل الذي استمر فيه 27 عاماً، ورغم ذلك لم يتوقف عن السعي، فالتحق بجامعة الإسكندرية بنظام التعليم المفتوح، وتمكّن من الحصول على ليسانس الحقوق عام 2016، رغم ارتفاع المصاريف وظروف إعالة أسرته.

وأوضح محمد عثمان، أنه كان يخصص وقتاً يومياً من الثامنة حتى العاشرة مساءً للمذاكرة، مؤكداً أنه تعرض لموجات من التنمر، حيث كان يُقال له إنه سيظل "زبالاً" طوال حياته، لكن إصراره على التعليم كان أقوى.

وأشار عثمان إلى أن والده، الذي كان يعمل بائع خضار، ووالدته التي كانت تساعده، وقفا بجانبه وشجعاه، لافتاً إلى أن والده كان فخوراً بإنجازه التعليمي، وأضاف أن أبناءه أيضاً استكملوا تعليمهم، حيث حصل ابنه الأكبر على بكالوريوس زراعة، فيما التحقت بناته بالدبلومات الفنية، وابنته الصغرى تدرس حالياً بالثانوية العامة.

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

البلوجر ادهم سنجر

فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

عصام الحضري

الحضري لـ حراس المنتخب الثاني: بداية خير واللي جاي أفضل

الخطيب

بتسمعه وأنت مبسوط.. لاعبة يد الأهلي السابقة توجه رسالة لـ الخطيب

الاهلي

وليد عزت رئيسا لجهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي

بالصور

يحارب أمراضا خطيرة.. 10 فوائد لـ البرقوق

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

فوائد التفاح والفرق بيت الأحمر والأصفر والأخضر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

