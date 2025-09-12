قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم الإسكندرية: إضافة 700 فصل جديد تسع 34 ألف طالب بالمدارس

أحمد بسيوني

أكد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الانتهاء من جميع أعمال الصيانة سواء الشاملة أو البسيطة، بالإضافة إلى إنشاء وتوسعة عدد من المدارس الجديدة التي أضافت ما يقارب 700 فصل دراسي جديد بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 34300 طالب.

الكتب المدرسية وصلت إلى جميع المدارس

وأكد أبوزيد أن الكتب المدرسية وصلت بالكامل إلى المدارس دون ربط تسليمها بسداد المصروفات الدراسية، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

الانتهاء من توزيع المعلمين وسد العجز بالكامل

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من توزيع المعلمين وسد العجز من خلال النقل أو الندب الجزئي والكلي، بجانب توفير 30 ألف مقعد جديد لتلبية احتياجات الفصول.

تنمية مهارات المعلمين في المواد الأساسية

وفيما يتعلق بتنمية مهارات المعلمين، أوضح مدير المديرية أنه تم تدريبهم على المناهج المطورة في المواد الأساسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، بما يضمن مواكبة التطوير التعليمي وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

اعتماد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوي

وفي سياق متصل، اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث تقرر خفض الحد الأدنى للقبول إلى (215) درجة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق.

وقد تبيّن وجود أماكن شاغرة بعدد من المدارس في إدارات (الجمرك – غرب – العجمي – برج العرب) على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الذي أوضح أن القبول يتم وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة، مع الالتزام  بعدم تجاوز الكثافات المقررة، حفاظًا على جودة العملية التعليمية وضمان انتظامها.

