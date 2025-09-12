إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف أعلن فيه إطلاق أول منظومة مصرية متكاملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد المركز بأن إطلاق المنظومة تم بمستشفى بهية في الشيخ زايد، بالتعاون بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة بهية.

المنظومة تتيح تحليل صور الماموجرام وتقديم تشخيص أولي دقيق، بما يسهم في تحسين كفاءة الفحوصات الدورية، وخفض تكاليف العلاج، وزيادة نسب الشفاء.

وأوضح أن محرك الذكاء الاصطناعي المطوّر وصلت دقته إلى نحو 90%، وقد بدأ التطبيق الفعلي للنظام في مستشفى بهية بالهرم والشيخ زايد منذ أغسطس الجاري.

وأشار المركز إلى أن النظام جرى دمجه بالكامل ضمن البنية التقنية لمؤسسة بهية، بما يضمن توافقه مع أنظمة العمل اليومية، مع تصميم آلية للتعلم المستمر عبر إعادة تغذية المحرك بنتائج الفحوصات، بما يعزز كفاءته ودقته بمرور الوقت.

المشروع يطوع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الرعاية الصحية

وأكد أن أهمية المشروع تأتي من كونه يطوع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الرعاية الصحية، وبخاصة الحفاظ على صحة المرأة المصرية التي تمثل عماد المجتمع.

وفي 24 أغسطس الماضي، شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات إطلاق منظومة مصرية بالكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى وذلك بمستشفى بهية فى الشيخ زايد.

وهى المنظومة الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، وتم تطويرها بالتعاون بين مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة بهية. وتتيح المنظومة تحليل صور الماموجرام وتقديم تشخيص أولى دقيق، بما يسهم فى تحسين كفاءة الفحوصات الدورية، وخفض تكاليف العلاج، وزيادة نسب الشفاء.

يأتى إطلاق هذه المنظومة تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين مركز الابتكار التطبيقى، ومؤسسة بهية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى عن طريق تحليل صور الأشعة.

وفى هذا السياق؛ تم تطوير محرك ذكاء اصطناعى بنسبة دقة تصل إلى نحو 90%. وبدأ التطبيق الفعلى للنظام فى مستشفى بهية بالهرم والشيخ زايد فى أغسطس الماضي.