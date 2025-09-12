قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
محافظات

القضاء نهائياً على قوائم الانتظار بمستشفى شلاتين في أكبر قافلة طبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، القضاء بشكل نهائي على قوائم الانتظار بمستشفى شلاتين، مؤكداً أن ما تحقق خلال يومين فقط يمثل إنجازاً غير مسبوق يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم الخدمة الطبية المتكاملة لأبناء الجنوب. وشدد المحافظ على أن إنهاء قوائم الانتظار كان توجيهاً مباشراً منذ اللحظة الأولى، وقد تم تنفيذه بالكامل من خلال أكبر قافلة طبية عرفتها المستشفى.

وأوضح المحافظ أن القافلة الطبية، التي نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي وأسهمت في إجراء ما يقرب من مائة عملية متنوعة شملت جراحات العيون والعظام والجراحة العامة، فضلاً عن تقديم آلاف الخدمات الطبية الأخرى من كشف مجاني وصرف علاج وتحاليل طبية متكاملة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الفريق الطبي والتزامه بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة استقبلت مئات الحالات في جميع التخصصات، حيث تم الكشف على 326 حالة باطنة و150 حالة جراحة عامة و207 حالة عظام و22 حالة مسالك بولية و199 حالة أطفال و151 حالة نساء وتوليد، بالإضافة إلى 324 حالة رمد و196 حالة أنف وأذن و173 حالة جلدية و199 حالة أسنان و12 حالة علاج طبيعي.

وأضاف العربي أن القافلة أجرت 77 عملية مياه بيضاء للعيون و40 عملية صغرى و8 عمليات كبرى، ليصل إجمالي العمليات إلى قرابة مائة عملية خلال يومين فقط، بجانب إجراء التحاليل الطبية المجانية وصرف العلاج اللازم للمرضى. وأكد أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، خاصة مع إنهاء قوائم الانتظار نهائياً، وهو ما يعد استجابة سريعة لتعليمات محافظ البحر الأحمر.

وأشار العربي إلى أن هذا النجاح يعكس تكامل الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة، مؤكداً أن مديرية الصحة ستواصل بالتعاون مع الشركاء تكرار هذه التجربة في مدن الجنوب، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتميزة لكل مواطن على أرض المحافظة.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة

