قرار من النيابة بشأن البلوجر أصالة بعد ضبطها بتهمة بث فيديوهات خادشة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس البلوجر أصالة “صولا” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة لقيم وعادات المجتمع.



كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على البلوجر أصالة، وذلك عقب تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى خادش للحياء، وتخالف الآداب العامة.

وبحسب التحريات، تبين أن المتهمة تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي من محل إقامتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتنشر من خلالها محتوى مخالف بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وخلال الضبط، عُثر برفقة المتهمة على شقيقها، الذي تبيّن أنه هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في جناية مخدرات، وتم القبض عليه أيضًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.