أسعار الدواجن والبيض اليوم 12-9-2025
قرار من النيابة بشأن البلوجر أصالة بعد ضبطها بتهمة بث فيديوهات خادشة
جمال الدين: نتخذ خطواتٍ حثيثة لتوطين وتعميق الصناعة بمنطقة القنطرة غرب
في جولة تفقدية.. وزير الكهرباء يتابع سير العمل فى مواقع إضافة مصدر التغذية الثالث لمحطة محولات جزيرة الدهب
إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
حوادث

قرار من النيابة بشأن البلوجر أصالة بعد ضبطها بتهمة بث فيديوهات خادشة

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس البلوجر أصالة “صولا” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة لقيم وعادات المجتمع.


كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على البلوجر أصالة، وذلك عقب تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى خادش للحياء، وتخالف الآداب العامة.

وبحسب التحريات، تبين أن المتهمة تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي من محل إقامتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتنشر من خلالها محتوى مخالف بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


وخلال الضبط، عُثر برفقة المتهمة على شقيقها، الذي تبيّن أنه هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في جناية مخدرات، وتم القبض عليه أيضًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

