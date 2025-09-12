دون إصابات.. حريق بشقة سكنية في حي الجمرك وسط الإسكندرية

شهدت منطقة سيدي دودار المتفرعة من شارع الحجاري بحري بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية حريق داخل شقة سكنية، بدون إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على النيران دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالعقار الكائن بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتواجد بمكان الواقعة المقدم أحمد حمامة، رئيس مباحث قسم الجمرك، والرائد محمود عفيفي، معاون مباحث القسم، إضافة إلى مأمور القسم وهيئة الإسعاف، لمتابعة الموقف والتأكد من تأمين المنطقة.

و أكدت المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما جارٍ حصر التلفيات و تحديد أسباب اندلاع النيران.