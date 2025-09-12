وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الأداء المالى والإداري لاستاد القاهرة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة استاد القاهرة الدولي، وذلك بمقر الاستاد، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة المتعلقة بتطوير منظومة العمل داخل الاستاد وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بما يتماشى مع رؤية الدولة في جعل مصر وجهة رئيسية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به استاد القاهرة الدولي باعتباره أحد أهم الصروح الرياضية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز كفاءة التشغيل والإدارة، وطرح خطط مستقبلية لاستضافة فعاليات رياضية دولية، إضافة إلى سبل تعزيز الخدمات المقدمة للجماهير والمنتخبات والأندية.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللواء أ ح وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، السيد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، السيد الدكتور أسامه صالح، وزير الاستثمار الأسبق، السيد الدكتور عبد العزيز هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، والاستاذ وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.