كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الأداء المالى والإداري لاستاد القاهرة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة استاد القاهرة الدولي، وذلك بمقر الاستاد، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة المتعلقة بتطوير منظومة العمل داخل الاستاد وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بما يتماشى مع رؤية الدولة في جعل مصر وجهة رئيسية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به استاد القاهرة الدولي باعتباره أحد أهم الصروح الرياضية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز كفاءة التشغيل والإدارة، وطرح خطط مستقبلية لاستضافة فعاليات رياضية دولية، إضافة إلى سبل تعزيز الخدمات المقدمة للجماهير والمنتخبات والأندية.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة  الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللواء أ ح وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، السيد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، السيد الدكتور أسامه صالح، وزير الاستثمار الأسبق، السيد الدكتور عبد العزيز  هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، والاستاذ وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

