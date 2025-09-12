الطفولة والأمومة يعقد مؤتمراً للأطباء تحت شعار "درع أمان يحميها من الختان"

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن أي محاولة لإضفاء صبغة طبية على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تحت مسمى "التطبيب" تمثل غطاءً زائفاً لممارسة محرّمة علمياً ومجرّمة قانوناً، مشددة على أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفتيات وتهديداً لحياتهن وصحتهن الجسدية والنفسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، بمحافظة الأقصر تحت شعار "درع أمان يحميها من الختان"، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وخلال كلمتها، شددت الدكتورة سحر السنباطي على أن الأطباء والطبيبات يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجريمة، ليس فقط بعلمهم، وإنما بموقفهم الأخلاقي والإنساني، مؤكدة أن "ميثاق مهنة الطب" الذي يقوم على إنقاذ الأرواح وحماية الجسد، يتعارض تماماً مع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأن من يشارك في هذه الجريمة يخرج على شرف المهنة وقيمها الإنسانية.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، باعتباره هيئة مستقلة تتبع السيد رئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 182 لسنة 2023، يعمل عبر التوعية والتدريب وتمكين الأسر، إضافة إلى تطبيق القانون بكل حزم، لحماية الفتيات من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.

واختتمت "السنباطي" كلمتها قائلة : "كل طفلة أمانة في أعناقنا جميعاً، وحمايتها مسؤولية وطنية وإنسانية، واليوم من مدينة الأقصر، عاصمة التاريخ والحضارة، نؤكد أن مصر التي كرّمت المرأة عبر العصور، ماضية في حماية بناتها وصون كرامتهن، ولن نتوقف حتى يتم القضاء على هذه العادة الضارة إلى الأبد."

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، على الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة للقضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مشدداً على الاهتمام البالغ الذي توليه المحافظة لهذه القضية واستعدادها الكامل للتعاون وبناء الشراكات مع كافة الجهات المعنية من أجل دعم حقوق الفتيات وحمايتهن من الممارسات الضارة، ولا سيما ختان الإناث، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع حماية الأطفال والفتيات في مقدمة أولوياتها. وأوضح أن ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون، وأن القضاء عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية والمجتمعية على حد سواء.

ومن جانبها أعربت السيدة ناتاليا ويندر روسي ممثل يونيسف فى مصر، عن سعادتها بمشاركتها في هذا المؤتمر الذي يجمع بين القادة وممارسين مهنة الطب بمحافظة الأقصر، مؤكدة على دعم يونيسف للمجالس المتخصصة ولاسيما أنشطة وبرامج المجلس القومي للطفولة والأمومة للقضاء على واحدة من أخطر الممارسات ضد الفتيات وهي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من أجل رفع وعي الأسر والأهالي بخطورة هذه الجريمة، فضلا عن العمل على القضاء على تطبيب ختان الإناث بمشاركة ودعم الأطباء فدورهم هام وضروري في مواجهة هذه الجريمة فالتكاتف وتوحيد الجهود هو سبيلنا من أجل التصدي لكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات ومن أجل خلق بيئة داعمة لهن.

ومن جانبه توجه الدكتور أبو النجا الحجاجي رئيس نقابة الأطباء بالأقصر، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر والذي يسلط الضوء على قضية هامة وهي "تطبيب ختان الإناث"، مشدداً على أن إضفاء شرعية زائفة على هذه الجريمة يعد انتهاك خطير للقوانين ولأخلاقيات المهنة، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة المؤسسات المعنية من أجل رفع الوعي لمواجهة هذه الجريمة.

فيما أشاد الدكتور السعيد الغول نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون المجتمع، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مؤكّدًا أن جامعة الأزهر على أتمّ الاستعداد للتعاون مع المجلس في جميع المبادرات والبرامج التي تهدف إلى القضاء على هذه الجريمة وحماية الفتيات من مخاطرها.

فيما أشادت الدكتورة ناهد محمد مدير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به القطاع الصحي لرفع الوعي بأضرار جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فختان الإناث ليس له أي مبرر صحي، بل يسبب أضرارًا جسدية ونفسية خطيرة.

فيما أشار الدكتور محمد شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إلى جهود الهيئة في رفع وعي الأهالي والأسر بخطورة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلا توسيع النطاق الجغرافي في تقديم الخدمات للوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر حضور السيد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتورة ناهد محمد مدير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، الدكتور محمد شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، الدكتور أبو النجا الحجاجى رئيس نقابة الأطباء بالأقصر، دكتور السعيد الغول نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون المجتمع، والشيخ حمدي زكي عبدالله ممثلا عن الأزهر الشريف، والقس رويس عبد الملاك ممثلا عن الكنيسة المصرية، السيدة ناتاليا ويندر روسي ممثل اليونيسف فى مصر، وبمشاركة وحضور الدكتورة غادة الدري عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.