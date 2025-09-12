شباب الفراعنة يتأهبون للمونديال .. الشربيني رئيسا للبعثة و23 لاعبا فى القائمة

يتأهب منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم للسفر صباح غد إلى تشيلي لخوض معسكر ختامي في إحدى ضواحي سانتياجو بالقرب من مكان مبارياتهم المرتقبة في كأس العالم وهي البطولة التي تنطلق من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل ويلعب فيها الفراعنة ضمن مجموعة تضم : تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان الكمبيوتر الكروي ونيوزيلندا أحد المنتخبات العنيدة .

يرأس البعثة في تشيلي حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والذى يرافق أسامه نبيه المدير الفني للمنتخب في رحلة مبكرة مساء اليوم ويسبقان البعثة نظرا لظروف الطيران.

وتضم قائمة باقي أفراد البعثة كلا من : حماده أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي ومحمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي وأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي واحمد سامح المعد البدني واحمد سامي المنسق الأمني ومحمد محروس أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وعباس حسانين واحمد ممدوح للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

و23 لاعبا هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب واحمد منشاوي حراس المرمي واحمد نائل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد "كاباكا" ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جابريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو "بيبو" وياسين عاطف وعمر خضر واحمد شرف ومحمد هيثم.

ولم تكن فترة الإعداد فيها متسع لتجارب ودية كبري وجاءت مضغوطة ربما الفاصل الزمني الضيق بين بطولة أفريقيا ومنافسات المونديال وهو ما دفع جهاز المنتخب للاعتماد على المعسكرات المفتوحة بمشروع المنتخبات الوطنية والتي تخللها مباريات مع أندية من دوري الأضواء والمحترفين ؛ وبخلاف ذلك خاض المنتخب معسكر خارجي وحيد إقامه بعلاقاته المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للفيفا لم يكلف المنتخب أي أعباء مالية بدولة المغرب الشقيقة وتخلله مباراتان وديتان مع شباب المغرب.

وبعد عودة الفريق إلى القاهرة انتظموا في معسكر مفتوح بمشروع الهدف تخلله ثلاث مباريات ودية مع الفريق الأول لنادى الجبلين السعودي وانتهت بالتعادل 3-3 والفريق الأول للشرطة العراقي وفازوا 2-1 وخسروا من الفريق الأول لبيراميدز بنفس النتيجة