جوارديولا يؤكد غياب مرموش عن ديربي مانشستر

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه من المرجح أن يغيب ثلاثة لاعبين عن ديربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد، من أبرزهم الدولي المصري عمر مرموش.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي أن عمر مرموش وريان شرقي سيغيبان بالتأكيد، بينما غاب جون ستونز من تشكيلة إنجلترا لمباراتي تصفيات كأس العالم ضد أندورا وصربيا.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للسيتي: "تعرض عمر مرموش للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، كما أن مشاركة جون ستونز محل شك.”

وتابع: “إنها ليست مشكلة كبيرة، لكن مشاركتهم في مباراة الأحد محل شك وريان شرقي مصاب، لكن البقية بخير".

عن إصابة مرموش، التي تعرض لها خلال مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، سُئل المدرب عما إذا كان قد أُبلغ بمدى الإصابة.

وكشف: "ليس بعد، عليه الخضوع للفحوصات الأخيرة، أعتقد أنه سيكون جاهزًا خلال بضعة أسابيع، قبل فترة التوقف الدولي القادمة".