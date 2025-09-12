المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة

افتتح فريق المقاولون 2011 مشواره في دوري الجمهورية بفوز كبير على فريق زد اف سي بنتيجة 2-0، سجل ثنائية المقاولون محمود محفوظ، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

ويضم الجهاز الفني للمقاولون كل من الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، قاد المباراة المدير الفني كابتن سعيد سعد، بمساعدة الكابتن محمد يحيى مدرب الفريق، وكابتن بلال ثابت مدرب حراس المرمى، وكابتن محمد سمير إداري، وكابتن محمود عبد الحليم مدرب أحمال، وكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.