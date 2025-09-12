فرحة صيادي جنوب سيناء بفتح الباب أمام حرفة الشانشولا | تفاصيل

سادت حالة من الفرحة بين الصيادين بمحافظة جنوب سيناء، عقب إعلان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اليوم الجمعة بدء موسم الصيد الجديد لحرفة الشانشولا داخل خليج السويس، بعد فترة المنع التي دامت على مدار 4 شهور.

قال محمود علي، أحد الصيادين بمدينة الطور، إن فترة المنع تؤثر بدرجة كبيرة على الحالة الإقتصادية للصيادين، خاصة أن معظم الصيادين بالمدينة لا يمتهنون مهن أخرى، لذا ينتظر الجميع قرار فتح الصيد بالشانشولا.

وأكد أن فتح الصيد بخليج السويس لا يعود بالنفع على الصيادين فقط، بل على المواطنين أيضا، كون فترة المنع تشهد ارتفاع كبير في أسعار الأسماك، خاصة أن معظمها يأتي من المحافظات الأخرى، ولكن فترة فتح الصيد.بالشانشولا تعمل تسهم في توفير الأسماك بكميات كبيرة، ويترتب على ذلك خفض السعر.

واوضح محمد جمال، صياد بمدينة طور سيناء، أن حرفة الشانشولا هي الأشهر في صيد الأسماك العائمة مثل "الباغة، السردين، الكسكمري، شك الزور، البلاميطة"، وغيرها من أسماك الحرفة التي تتوافر بكميات كبيرة خلال موسمها، ويقبل على شراؤها المواطنين.

وأكد صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، أن قرار المنع يأتي في إطار حرص جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية للحفاظ على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية وضمان استدامتها بخليج السويس.

وأشار إلى أن قرار الفتح جاء لدعم الذين اطلقوا مراكبهم اليوم مع بداية تطبيق قرار الفتح، مؤكدا انه يجري تخصيص كمية من هذه الأسماك للمحافظة، لبيعها للمواطنين بسعر مدعم عبر المنافذ الخاصة بذلك.

جدير بالذكر، أن فترة التوقف تمثل راحة بيولوجية ضرورية للبيئة البحرية،، و تتيح للأسماك فرصًا أفضل للتكاثر والنمو، مما يسهم في تعزيز المخزون السمكي والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وتحقيق التوازن المنشود بين استغلال الموارد والحفاظ عليها.

كما يعمل جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، بشكل متواصل على تنظيم مواسم الصيد، ومنع الصيد الجائر، وضمان استخدام الوسائل والمعدات القانونية والآمنة بيئيًا، بما يساهم في رفع جودة الإنتاج السمكي، وتحسين دخل الصيادين، وتوفير أسماك صحية للمستهلك.