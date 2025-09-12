قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

4 عمليات جراحية.. كريم سامي مغاوري يكشف تفاصيل معاناته الصحية

سعيد فراج

كتب الفنان كريم سامي مغاوري، منشورًا مطولًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف من خلاله تفاصيل حالته الصحية التي تدهورت في الفترة الماضية. 

وكتب كريم سامي مغاوري، عبر فيسبوك: «انا عملت ٤ عمليات من شهرين ونص.. فتق في الحجاب الحاجز، تسليك معدة، قص معدة، تحويل مسار.. والدكتور كتبلي جدول لمدة ٣ شهور اكل وشرب وڤيتامينات». 

وتابع كريم سامي مغاوري: «انا اهملت وممشتش على الجدول ده خالص لا كنت باكل ولابشرب ولا باخد الڤيتامينات.. دوخت ووقعت وقعات جامدة كذا مرة ولما الامر اشتد نقلوني على العناية المركزة». 

وأضاف كريم سامي مغاوري: «العمليات مش هي السبب.. الاهمال هو السبب.. قدر الله وماشاء فعل والحمد لله.. الصحة تاج على رؤوس الاصحاء». 

وقبل أيام، كشف الفنان كريم سامي مغاوري، تفاصيل حالته الصحية من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ونشر كريم سامي مغاوري، صورة له داخل المستشفى، وأعلن من خلالها خروجه من العناية المركزة، ودخوله غرفة عادية. 

يذكر أن كريم سامي مغاوري قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، من دخوله المستشفى هذه المرة. 

 وقال كريم مغاوري في تصريحات خاصة صدى البلد: “الحمد لله عملت العملية العملية كانت صعبة جدا و استغرقت 6 ساعات ، عملية في المعدة.. عملت ٤ عمليات في  ٦ ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة ، عملية قص معدة ، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فتره راحة بعد العملية ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.

شارك الفنان كريم مغاوري، صورة له مع الفنان سامي مغاوري على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب كريم مغاوري لوالده: “بحبك جدا أنت سندي”.


 

سامي مغاوري كريم سامي مغاوري الفنان كريم سامي مغاوري حالة كريم سامي مغاوري

