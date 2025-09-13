قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
إضافة المواليد 2025.. كل ما تعرفه عن استمارة التموين الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

البحوث الزراعية يدعم 72 ألف مزارع بأكثر من 2800 نشاط إرشادي

شيماء مجدي

نفذ مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 2850 نشاط إرشادي متنوع، في إطار مبادرته  لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، على مستوى الجمهورية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأشار إلى أن تلك الأنشطة الإرشادية شملت ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية  وأيام حقل، حيث إستفاد منها نحو  72350 من المزارعين وأسرهم فى نطاق 302 مركز إرشادى بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا الى ان هذه الأنشطة تضمنت مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس وفول الصويا، وقصب السكر،  والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والعنب والمانجو، ونخيل البلح، إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية،  وغيرها من محاصيل الخضر الصيفية، إضافة إلى الإنتاج الحيواني والداجني.

وأوضح الحيمري، انه تم خلال هذه الأنشطة التعرف على الاحتياجات الإرشادية للمزارعين، وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كما وكيفا، كما تضمنت سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد إستخدام مياه الرى والاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، مشيرا إلى أن  الأنشطة تضمنت أيضا التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيواني والداجني من الارتفاعات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية.

وتابع مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، انه تم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، مشيرا إلى أنه تم أيضا عقد عددا من الندوات المخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة علي البيئة وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، كذلك تم تخصيص عدد من الندوات في كل مركز إرشادى لنشر فكر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال للمزارعين والشباب والمرأة الريفية، وتضمنت أيضا مجموعة من الندوات لتشجيع المرأة الريفية على المشاركة السياسية.

و أضاف الحيمري أنه قد شارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة خبراء من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية خاصة معاهد الإرشاد الزراعى   والمحاصيل الحقلية،  والبساتين، والقطن،  ووقاية النباتات وأمراض النباتات،  والإنتاج الحيوانى، وصحة الحيوان، والأراضى والمياه والبيئة، والإقتصاد الزراعى والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح، والمعمل المركزى للزراعة العضوية. والعاملين الإرشاديين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.

ولفت مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي الى أن مبادرة مركز البحوث الزراعية، تهدف إلى تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية من خلال توفير خبراء وفنيين لتقديم خدمات إرشادية متكاملة للمزارعين، حيث تركز  على تحديد احتياجات المزارعين وحل مشكلاتهم، وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى انها تسعى أيضا إلى دمج المزارعين في أنشطة الإرشاد الرقمي وتنسيق الجهود بين التنظيمات الزراعية لتحسين جودة الخدمات الزراعية، مما يساهم في رفع مستوى دخل المزارعين وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون

آليات جديدة للتبليغ عن وقائع الميلاد أثناء السفر إلي الخارج

برلماني:وحدة الصف العربي والإسلامي الضمان الأقوى لردع السياسات التوسعية لإسرائيل

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

