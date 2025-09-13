قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار جنوب سيناء| فرحة الصيادين بعودة الصيد على مراكب الشانشولا.. تخفيضات فى معرض أهلا مدارس

ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد الاحداث والفعاليات أهمها فرحة عودة الصيد بمراكب الشانشولا. 

بالإضافة لتخفيض سلع المدرسية 

فرحة صيادين جنوب سيناء بفتح الصيد لمراكب الشانشولا.. وحصة لاهالي جنوب سيناء 

سادت حالة من الفرحة بين الصيادين بمحافظة جنوب سيناء،  عقب إعلان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اليوم الجمعة  بدء موسم الصيد الجديد لحرفة الشانشولا داخل خليج السويس، بعد فترة المنع التي دامت على مدار 4 شهور.

وقال محمود علي، أحد الصيادين بمدينة الطور، إن فترة المنع تؤثر بدرجة كبيرة على الحالة الإقتصادية للصيادين، خاصة أن معظم الصيادين بالمدينة لا يمتهنون مهن أخرى، لذا ينتظر الجميع قرار فتح الصيد بالشانشولا.

وأكد أن فتح الصيد بخليج السويس لا يعود بالنفع على الصيادين فقط، بل على المواطنين أيضا، كون فترة المنع تشهد ارتفاع كبير في أسعار الأسماك، خاصة أن معظمها يأتي من المحافظات الأخرى، ولكن فترة فتح الصيد.بالشانشولا تعمل تسهم في توفير الأسماك بكميات كبيرة، ويترتب على ذلك 

وأوضح محمد جمال، صياد بمدينة طور سيناء، أن حرفة الشانشولا هي الأشهر في صيد الأسماك العائمة مثل "الباغة، السردين، الكسكمري، شك الزور، البلاميطة"، وغيرها من أسماك الحرفة التي تتوافر بكميات كبيرة خلال موسمها، ويقبل على شراؤها المواطنين.

وأكد صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، أن قرار المنع يأتي في إطار حرص جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية للحفاظ على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية وضمان استدامتها بخليج السويس.

 وأشار إلى أن قرار الفتح جاء لدعم الصيادين الذين اطلقوا مراكبهم اليوم مع بداية  تطبيق قرار الفتح، مؤكدا انه يجري تخصيص  كمية من هذه الأسماك للمحافظة، لبيعها للمواطنين بسعر مدعم عبر المنافذ الخاصة بذلك.


من جانبها ​أعلنت الغرفة التجارية بجنوب سيناء، برئاسة رجل الأعمال محمد وحيد، عن تخفيضات إضافية على أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية بمعرض "أهلاً مدارس" بمدينة طور سيناء، وذلك لدعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
​وكانت الغرفة التجارية قد نظمت المعرض لتقديم خصومات تتراوح بين 20% و 30% على كافة المعروضات، إلا أن المشاركين وافقوا على منح خصم إضافي بنسبة 10%، ليصل إجمالي الخصومات إلى ما بين 30% و 40% من قيمة المشتريات.
​وأكد محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة وحرصها على توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة. كما أضاف مصطفى واصل، سكرتير الغرفة، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ انطلاقه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع المحلي.


​من جانبها، أشادت فاطمة أبوزيد، عضو لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، بالتعاون المثمر في تنظيم المعرض، مؤكدة أن هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور وتلبية احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.
 

