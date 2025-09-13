ينشر موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13-9-2025

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39,240 جنيهًا للبيع و39,080 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة بالدولار : 3653.90 دولار



أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13-9-2025

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة من الذهب نحو 3653.90 دولارًا، ما يعكس ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سعر الصرف والعرض والطلب المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تختلف قليلًا من محل صاغة لآخر، تبعًا لمصاريف التشغيل وهامش الربح، إضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية التي يتم تحديدها وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وتصميمها.