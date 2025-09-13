أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم السبت 13 -9-2025



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيهًا للشراء. أما جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ 5139 جنيهًا للبيع و5118 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيهًا للشراء. بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيهًا للشراء.

عيار الذهب

عيار 24 سعر البيع 5606 جنيه

سعر الشراء 5583 جنيه



عيار 22

سعر البيع 5139 جنيه

سعر الشراء 5118 جنيه

عيار 21

سعر البيع 4905 جنيه

سعر الشراء 4885 جنيه



عيار 18

سعر البيع 4204 جنيه سعر الشراء 4187 جنيه



عيار 14

سعر البيع 3270 جنيه سعر الشراء 3257 جنيه



عيار 12

سعر البيع 2803 جنيه سعر الشراء 2791 جنيه



سعر الجنيه الذهب

سعر البيع 39240 جنيه سعر الشراء 39080 جنيه



أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.